Tentata rapina e lesioni: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo 25enne ivoriano, gravemente indiziato del reato di tentata rapina e lesioni personali.

Durante il regolare servizio perlustrativo, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile veniva inviata presso il Centro Accoglienza Immigrati di via Portofino, ad Anzio, a seguito di una lite tra stranieri, segnalata tramite 112 N.U.E.

Sul posto, i militari prendevano contatti con un cittadino pakistano, rimasto ferito dell’aggressione, che dichiarava che poco prima il citato 25enne aveva tentato di rapinarlo del cellulare e dei contanti in suo possesso. In particolare, lo scagliava a terra e, dopo averlo bloccato, gli puntava un coltello al collo, pretendendo i suoi beni. Al diniego lo colpiva alla mano con un fendente.

Di conseguenza i Carabinieri, rintracciato il responsabile, lo accompagnavano in caserma per gli accertamenti del caso. Arrestato, veniva tradotto presso il carcere di Velletri ed a seguito di convalida di arresto, veniva disposta la custodia cautelare in carcere.

