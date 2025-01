Tentativo di furto in un’agenzia assicurativa: carabinieri arrestano un 22enne a Porta Metronia

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, un tentativo di furto ha scosso l’area di Porta Metronia, in largo Pannonia, dove due malviventi hanno cercato di introdursi in un’agenzia di pratiche assicurative.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il loro ingresso forzato nei locali, ma l’allarme ha prontamente avvertito le forze dell’ordine.

Subito dopo la segnalazione, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta con prontezza, arrivando sul posto in pochi minuti.

I due sospetti, alla vista degli agenti, hanno tentato di fuggire, ma uno di loro è stato bloccato e arrestato. Il complice, tuttavia, è riuscito a scappare ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

L’uomo arrestato, un ventiduenne residente nel campo nomadi di via Salviati, è già noto alle autorità per precedenti penali.

Nonostante fosse nato a Roma, ha origini sinti. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto un cacciavite, presumibilmente utilizzato per tentare di forzare la serratura dell’agenzia.

Le indagini sono ora concentrate sull’identificazione e la cattura del secondo individuo, che è riuscito a fuggire.

L’arrestato è stato trattenuto in custodia cautelare, mentre nella giornata di sabato è previsto il suo processo per direttissima.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.