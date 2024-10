Cinecittà Est, rapina al portavalori: arrestato un 33enne, caccia al complice

Momenti di grande tensione lunedì 14 ottobre a Cinecittà Est, dove è stata sventata una tentata rapina ai danni di un portavalori davanti alla banca Intesa San Paolo.

Due uomini, armati di determinazione ma non di fortuna, hanno cercato di rubare il denaro custodito dalle guardie giurate, ma il loro piano è fallito quando una delle guardie è riuscita a bloccare uno dei rapinatori. L’altro complice, invece, è riuscito a fuggire, facendo perdere le sue tracce.

Il tentativo di rapina e la colluttazione:

Erano circa le 12:16 quando uno dei due rapinatori ha finto di essere un normale cliente, avvicinandosi allo sportello automatico come per prelevare denaro.

Tuttavia, poco dopo, l’uomo si è improvvisamente scagliato contro una guardia giurata che stava prendendo dei plichi contenenti denaro dall’interno della filiale. È iniziata così una violenta colluttazione tra il malvivente e la guardia, sotto gli occhi increduli di passanti e clienti della banca.

La situazione è presto degenerata, ma grazie alla prontezza delle guardie giurate, uno dei rapinatori è stato bloccato sul posto, impedendogli di portare a termine il colpo. Nel caos, però, il suo complice è riuscito a darsi alla fuga, lasciando l’area a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento della polizia e l’arresto:

Le volanti della Polizia di Stato, insieme agli agenti dei commissariati Romanina e Tuscolano, sono intervenute rapidamente dopo aver ricevuto la segnalazione della tentata rapina. Giunti sul posto, hanno fermato uno dei due malviventi, identificato come un cittadino cileno di 33 anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria in concorso.

Nel frattempo, è stata avviata una caccia all’uomo per rintracciare il complice, che è riuscito a fuggire subito dopo la colluttazione. Le autorità stanno attivamente ricercando il secondo rapinatore, che è ancora in fuga e potrebbe avere legami con altre attività criminali nella zona.

La caccia al complice continua:

La polizia ha avviato una battuta di ricerca per catturare il complice, utilizzando tutti i mezzi a disposizione per localizzarlo. Testimoni e video di sorveglianza saranno fondamentali per identificare il fuggitivo, che al momento ha fatto perdere le proprie tracce.

La tempestività e la prontezza delle guardie giurate, che hanno saputo reagire in una situazione di grande pericolo, hanno evitato che la rapina potesse concludersi con un furto di denaro. Il malvivente arrestato è ora in attesa di processo, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per catturare il suo complice.

