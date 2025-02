Tentato Furto a Ladispoli: arrestato un 25enne

Una rapida operazione dei Carabinieri della Stazione di Civitavecchia ha portato all’arresto di un giovane marocchino di 25 anni, senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato.

La tempestività dell’intervento, frutto dell’intensificazione dei controlli preventivi sul territorio, ha messo fine a un’intrusione che avrebbe potuto trasformarsi in una rapina ben più grave.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino, quando una segnalazione ha avvertito le forze dell’ordine di un individuo sospetto che si aggirava nei pressi di una casa in largo Domiziano, nella zona residenziale di Ladispoli.

I Carabinieri, immediatamente accorsi sul posto, hanno sorpreso il giovane mentre rovistava all’interno di una stanza, dopo essere riuscito ad entrare nell’abitazione forzando il cancello d’ingresso con l’uso di un piede di porco, trovato e sequestrato sul luogo del crimine.

L’individuo, con una lunga carriera di reati contro il patrimonio alle spalle, ha cercato di giustificare la sua presenza, ma le prove raccolte sono state schiaccianti.

In pochi minuti, l’uomo è stato ammanettato e condotto in caserma, pronto per essere trasferito al carcere Nuovo Complesso Borgata Aurelia, su ordine dell’autorità giudiziaria.

