Tentato furto a Vitinia: 29enne sorpreso mentre infrange il vetro di un’auto

Colto sul fatto mentre infrangeva il vetro di un’auto in via Argenta (Vitinia). È accaduto la scorsa sera, quando un uomo di 29 anni, armato di un oggetto contundente, ha cercato di sottrarre capi di abbigliamento e altri effetti personali lasciati all’interno di una macchina parcheggiata.

La scena non è passata inosservata: un passante, notando l’azione sospetta, ha subito allertato il numero di emergenza 112. Grazie alla rapidità della segnalazione e al tempestivo intervento dei carabinieri, il ladro è stato fermato in flagrante e posto in stato di arresto.

L’uomo, accusato di furto aggravato, è stato condotto in caserma dove rimarrà trattenuto fino al rito direttissimo.

Fortunatamente, la refurtiva – che includeva indumenti e oggetti personali – è stata recuperata interamente e restituita al legittimo proprietario, che ha successivamente sporto denuncia.

