Tentato furto in negozio a Trastevere, arrestato un uomo: refurtiva nascosta nel giubbotto

Un furto in pieno giorno, la fuga rocambolesca, una spinta all’addetto alla vigilanza e poi l’intervento dei carabinieri. Pomeriggio agitato quello di venerdì 13 giugno nel cuore di Trastevere, dove un uomo ha tentato di rubare capi di abbigliamento in un negozio su viale Trastevere, finendo però in manette.

Tutto è cominciato nel primo pomeriggio, quando un 39enne italiano (secondo quanto appreso) è entrato nel punto vendita comportandosi come un normale cliente. Ha girato tra gli scaffali, osservando con attenzione gli articoli esposti. Ma in realtà, stava scegliendo cosa rubare.

Approfittando di un momento di distrazione, ha infilato alcuni capi nel giubbotto: circa 170 euro di merce, accuratamente nascosta sotto i vestiti. Poi ha provato a uscire senza passare dalla cassa. Ma a sbarrargli la strada c’era l’addetto alla sicurezza, che si è accorto del tentativo di furto.

A quel punto, l’uomo ha reagito con uno spintone violento e ha cercato di fuggire. Il vigilante, però, non si è lasciato intimidire e ha immediatamente allertato i carabinieri della Stazione Roma Trastevere, che sono intervenuti in pochi minuti.

Il ladro è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio. L’intervento è stato rapido e decisivo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

