Tentato furto nella notte a Monti: ladro sorpreso a rubare in casa di un’anziana, arrestato 55enne

È scattato nel cuore della notte l’intervento dei Carabinieri in via Palermo, nel Rione Monti, dove un uomo di 55 anni ha tentato un furto all’interno di un appartamento abitato da un’anziana.

Il malvivente, un trasfertista proveniente dalla provincia di Latina e con precedenti, è riuscito a introdursi nell’abitazione forzando una porta finestra al quarto piano dello stabile.

La proprietaria di casa, che abitualmente dorme al terzo piano, è stata svegliata da rumori e passi sospetti provenienti dal piano superiore.

Resasi conto di quanto stava accadendo, la donna ha mantenuto la calma e ha immediatamente contattato il Numero Unico per le Emergenze 112, consentendo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro.

I militari hanno raggiunto il quarto piano dello stabile, sorprendendo l’uomo in flagranza di reato, mentre stava ancora rovistando nelle camere da letto dell’appartamento.

Il 55enne è stato arrestato e accompagnato in caserma. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

