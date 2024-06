Tentato omicidio a Fonte Ostiense: fratello ferisce gravemente il maggiore con una forbice

Una lite furibonda tra due fratelli a Fonte Ostiense è quasi sfociata in tragedia. Il maggiore dei due, 54 anni, è stato ferito gravemente al petto, all’addome e alla schiena con una forbice dal fratello minore, 52enne.

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, mentre il feritore è stato arrestato per tentato omicidio.

I fatti:

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri 18 Giugno, intorno alle 20:00, in un appartamento in via Domenico Giuliani, all’altezza del sesto ponte dell’ex Laurentino 38. Le urla dei due fratelli hanno allertato i vicini che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Esposizione e Tor Carbone che hanno trovato il 54enne sanguinante e il 52enne con le mani ancora sporche di sangue.

Il maggiore è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre il minore è stato medicato al Campus Biomedico e dimesso con 15 giorni di prognosi.

Le forbici utilizzate per l’aggressione sono state sequestrate. Il 52enne è stato arrestato per tentato omicidio e la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

Motivazioni ancora da chiarire:

Le motivazioni della lite che è sfociata nel tentato omicidio sono ancora da chiarire. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di capire cosa abbia spinto il 52enne ad aggredire il fratello con tanta violenza.

