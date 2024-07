Tentato omicidio tra parcheggiatori abusivi al Colosseo: un arresto

Violenza nella notte a pochi passi dal Colosseo. Un uomo di 41 anni, cittadino tunisino, è stato accoltellato e ferito gravemente da un 31enne somalo, entrambi parcheggiatori abusivi nella zona.

L’aggressione è avvenuta intorno all’1 di notte, tra via Mecenate e via Carlo Botta, per motivi legati al “territorio” di lavoro.

La dinamica dell’aggressione:

Secondo la ricostruzione della polizia, il 31enne somalo ha avvicinato la vittima intimandogli di andarsene perché quella era la sua “zona” di parcheggio abusivo.

Al rifiuto del tunisino, l’aggressore ha estratto un coltello e lo ha colpito diverse volte alla schiena. Non contento, ha poi ferito il rivale anche al volto con un coccio di bottiglia.

L’intervento della polizia e l’arresto:

La vittima, ferita gravemente, è riuscita a trascinarsi fino a via Labicana dove è stata soccorsa dalla polizia.

Gli agenti, grazie alla descrizione fornita dal tunisino, hanno individuato l’aggressore su via delle Terme di Traiano.

Dopo un tentativo di fuga e un’aggressione nei confronti dei poliziotti, il 31enne somalo è stato arrestato.

Le condizioni della vittima:

Il 41enne tunisino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Ha una prognosi di 45 giorni.

L’accusa per l’aggressore:

Il 31enne somalo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Si trova ora nel carcere di Regina Coeli.

