Terminati i lavori tra Verderocca e Casal Bruciato

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria di ripristino della pavimentazione stradale di via A. Bergamini e Piazza E. Persico nel quadrante di Casal Bruciato e Verderocca che hanno riguardato anche il rifacimento delle quattro rampe di accesso a via A. Bergamini, via F. Fiorentini e via G. A. Andriulli.

E’ stata effettuata la fresatura del vecchio manto bituminoso con nuova realizzazione di binder e tappeto di usura, pulizia caditoie e rifacimento segnaletica orizzontale.

Ne dà notizia il 31 marzo 2023 l’assessore ai Lavori pubblici del IV municipio Dino Bacchetti che ha aggiunto “ci aggiorniamo la settimana prossima per un altro intervento che i cittadini hanno atteso da oltre 10 anni e che noi abbiamo messo a terra in un anno”.