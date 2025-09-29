Termini, aggressione in strada: pugni, calci e graffi per una bottiglia di vino

Roma, via Marsala – una normale serata in strada si trasforma in una scena di violenza.

Una donna di 39 anni, senza fissa dimora, è stata aggredita brutalmente da un uomo di 35 anni, cittadino tunisino, al culmine di una lite nata per una bottiglia di vino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Roma Centro, la donna era seduta sul marciapiede, sorseggiando del vino, quando l’uomo si è avvicinato.

Una discussione verbale degenerata in violenza fisica: il 35enne ha tentato di strapparle la bottiglia, e al rifiuto della vittima ha reagito con pugni, calci e un graffio inflitto con una lattina tagliata, lasciandola sanguinante.

La donna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi nel vicino centro Caritas, dove ha ricevuto soccorso. Trasportata al Policlinico Umberto I, le è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.

L’aggressore, invece, è stato fermato e trasportato all’Isola Tiberina, dove i medici gli hanno attribuito 9 giorni di prognosi.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali.

