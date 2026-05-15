Termini, blitz della Finanza in un negozio di casalinghi: sequestrati 43mila articoli insicuri

Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel quadrante della Stazione Termini, dove oltre 43mila prodotti destinati alla vendita sono stati ritirati dal mercato perché privi dei requisiti minimi di sicurezza e tracciabilità previsti dalla normativa italiana ed europea.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del 5° Nucleo Operativo Metropolitano del Comando Provinciale di Roma durante una serie di controlli nelle aree commerciali attorno allo scalo ferroviario.

Nel mirino dei militari è finito un negozio specializzato nella vendita di articoli per la casa, dove sugli scaffali erano esposti migliaia di prodotti risultati irregolari.

Durante le verifiche, i baschi verdi hanno accertato che la merce era sprovvista delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo.

In particolare mancavano le indicazioni relative alla provenienza dei prodotti, ai dati del produttore o dell’importatore, alla composizione dei materiali utilizzati e alle istruzioni in lingua italiana necessarie per garantire un acquisto consapevole e sicuro.

Una mancanza ritenuta particolarmente grave perché impedisce ai consumatori di conoscere l’origine degli articoli acquistati e di verificarne gli standard di sicurezza, soprattutto nel caso di oggetti destinati all’uso domestico.

Al termine del controllo, la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo di oltre 43mila pezzi, impedendone la commercializzazione.

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