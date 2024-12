Termini ed Esquilino sotto controllo: nuove azioni contro lo spaccio e il degrado

Proseguono con determinazione i servizi ad alto impatto disposti con ordinanza del Questore di Roma, finalizzati a ripristinare la sicurezza e il decoro nelle aree urbane.

Da mesi, ogni settimana, le forze dell’ordine operano in sinergia per garantire il controllo del territorio e contrastare il degrado che affligge alcune zone della capitale.

Nella giornata di ieri, l’azione ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, della Polizia di Roma Capitale, della Guardia di Finanza e gli operatori AMA, impegnati tutti insieme a contrastare fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, a gestire situazioni di degrado urbano e a garantire un ambiente più sicuro e decoroso per i cittadini.

L’operazione ha avuto come obiettivo principale le zone della Stazione Termini e di Esquilino, quartieri da tempo al centro di problematiche relative alla sicurezza e all’ordine pubblico.

I controlli, che si sono svolti con massima attenzione e coordinazione, hanno portato a risultati concreti: circa 400 persone identificate, di cui 197 di nazionalità straniera.

Inoltre, sono stati ispezionati 56 veicoli e sottoposti ad accertamenti amministrativi 3 esercizi commerciali, nei quali sono state riscontrate 3 violazioni amministrative.

Oltre agli interventi delle forze dell’ordine, un’importante parte dell’operazione è stata affidata agli operatori AMA, che hanno proceduto al recupero e alla rimozione di rifiuti nelle zone oggetto di controllo, contribuendo al ripristino del decoro urbano.

