Termini-Esquilino, controlli straordinari dei Carabinieri: arresti, denunce e droga sequestrata

Un intenso servizio straordinario di controllo del territorio ha visto protagonisti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nell’area di Termini ed Esquilino, seguendo le linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nei giardini di Piazza Vittorio, una donna originaria del Senegal è stata colta in flagrante mentre cedeva alcune dosi di crack in cambio di 50 euro.

Durante un controllo più approfondito, i militari hanno trovato 6 involucri termosaldati contenenti crack e marijuana, oltre a 126 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. La donna è stata arrestata.

In un’altra operazione, grazie alla localizzazione GPS, i Carabinieri hanno ritrovato e restituito al legittimo proprietario una moto rubata poche ore prima, denunciando per ricettazione un uomo calabrese che la deteneva.

Tre giovani sono stati segnalati al Prefetto dopo essere stati trovati in possesso di piccole quantità di droga per uso personale.

Inoltre, un cittadino tunisino ha ricevuto un ordine di allontanamento, sorpreso a molestare passanti e ostacolare il libero transito sui marciapiedi in via Principe Amedeo, vicino al mercato alimentare.

