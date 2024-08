Termini, furto in appartamento mentre la proprietaria dorme: arrestato 38enne

Qualche notte fa, in un condominio di via Giolitti, un uomo ha fatto irruzione in un appartamento entrando attraverso una finestra, nonostante all’interno ci fosse la proprietaria, che in quel momento stava dormendo.

L’intruso ha sottratto un computer, un cellulare, gioielli e altri effetti personali. La vittima si è accorta del furto solo al risveglio e ha immediatamente contattato il 112.

Le indagini, condotte dal commissariato Esquilino in collaborazione con gli specialisti della Polizia Scientifica e sotto il coordinamento della Procura di Roma, sono state avviate seguendo le nuove linee guida investigative.

Con un lavoro meticoloso, gli inquirenti sono riusciti a identificare un 38enne di origine congolese come il presunto autore del furto.

Grazie agli elementi raccolti, tra cui le registrazioni del sistema di sorveglianza del condominio, i pubblici ministeri della Procura di Roma hanno richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato.

Il GIP, valutando le prove e considerando i numerosi precedenti penali e di polizia a carico del 38enne, ha deciso per la custodia cautelare in carcere.

Gli stessi agenti del commissariato Esquilino hanno rintracciato il sospettato e, dopo avergli notificato l’atto, lo hanno condotto presso il carcere di Regina Coeli.

