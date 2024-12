Termini, panico in piazza dei Cinquecento: uomo armato di spranga semina il terrore tra i passanti

Momenti di paura a piazza dei Cinquecento, nei pressi della stazione Termini, dove un uomo armato di una spranga ha seminato il panico tra passanti e automobilisti intorno alle 13:00 di venerdì.

Urla, minacce e il pericolo concreto di essere colpiti hanno scatenato il caos tra le migliaia di persone presenti in quell’ora di punta.

L’episodio ha avuto il suo culmine nell’area di via Giolitti, dove l’uomo ha tentato di colpire più volte chi si trovava sulla sua strada.

La situazione è degenerata rapidamente, ma l’intervento immediato degli agenti di polizia in servizio nella zona dell’Esquilino ha evitato conseguenze peggiori.

Alla vista delle divise, il giovane ha tentato una fuga precipitosa, brandendo la spranga e continuando a minacciare chiunque incontrasse lungo il suo percorso.

La scena si è spostata tra le auto e i bus in transito, aumentando il rischio per chi si trovava nell’area.

L’inseguimento si è concluso in via Principe Amedeo, dove gli agenti del commissariato Sant’Ippolito sono riusciti a bloccarlo.

L’uomo, tuttavia, non si è arreso facilmente: ha opposto resistenza e minacciato i poliziotti, tentando persino di colpirli con la spranga.

Identificato come un 21enne di nazionalità romena, il giovane è stato arrestato. Ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta valutando la sua posizione e le accuse a suo carico.

L’episodio ha lasciato sgomenti i numerosi testimoni che si trovavano nella zona. “Eravamo terrorizzati, sembrava impazzito e poteva fare male a chiunque,” ha raccontato un passante.

La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che l’episodio sfociasse in tragedia, ma il timore di vivere una scena simile in un luogo così frequentato resta forte.

