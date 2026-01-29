Termini, scacco agli affittacamere abusivi in via Milazzo: sanzioni per 30.000 euro

Un vero e proprio polo della ricettività irregolare. È quanto emerso dai controlli effettuati nella giornata di ieri mercoledì 28 gennaio, nello stabile di via Milazzo, finito sotto la lente delle forze dell’ordine per una serie di gravi violazioni che spaziano dal mancato rispetto delle norme turistiche alle carenze in materia di sicurezza, con potenziali rischi per gli ospiti alloggiati.

Il bilancio dei controlli nelle guest house

Nel corso del blitz sono state ispezionate 15 strutture ricettive tra B&B e affittacamere. Il risultato è un conto salato: oltre 30mila euro di sanzioni amministrative e numerose irregolarità accertate.

Tra le criticità più rilevanti:

Gravi carenze sulla sicurezza : in diversi casi mancavano estintori, segnaletica per le vie di fuga e dispositivi per la rilevazione di fughe di gas;

Abusivismo commerciale : riscontrata la locazione di singoli posti letto, in stile ostello, all’interno di strutture autorizzate esclusivamente all’affitto di camere, oltre all’assenza delle tabelle prezzi obbligatorie;

Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: il gestore di un affittacamere è stato denunciato per aver ospitato dieci cittadini stranieri privi di contratto di locazione. Tra questi, un cittadino senegalese irregolare è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish.

Arresti e controlli nelle strade attorno a Termini

Parallelamente alle verifiche amministrative, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno intensificato i controlli nelle vie limitrofe alla stazione, portando a diversi arresti e denunce.

In particolare:

Ricercati arrestati : fermati due uomini di 49 e 50 anni, entrambi senza fissa dimora, destinatari di provvedimenti per violazione del divieto di dimora e rapina impropria;

Furti e ricettazione : in via Gioberti arrestato un 25enne per il furto in un negozio di abbigliamento. In via Mamiani, due giovani cittadini romeni sono stati sorpresi con quattro smartphone rubati e oltre 1.200 euro in contanti;

Armi e degrado urbano: in via Giolitti un 17enne è stato denunciato per porto di coltello a serramanico. Inoltre, quattro persone sono state colpite da Daspo urbano per stazionamento molesto nelle immediate vicinanze della stazione.

L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari disposto nell’area di Termini, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza a residenti, turisti e pendolari.

