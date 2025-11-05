Termini, scippa la collana ad un 29enne. Poi aggredisce i carabinieri con un bastone: arrestato 39enne

Attimi di tensione nei pressi della stazione Termini, dove un 29enne originario del Camerun è stato aggredito e derubato della collana che portava al collo. È successo nella mattinata di martedì, in via Marsala.

Il giovane, ancora sotto shock, ha immediatamente allertato una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini che stava uscendo dalla caserma per iniziare il servizio.

Ai militari ha raccontato di essere stato avvicinato alle spalle da un uomo che, dopo avergli strappato la collana, lo aveva colpito con un pugno per assicurarsi la fuga.

Le ricerche sono scattate subito: i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il sospettato poco distante.

Si tratta di un 39enne nigeriano, senza fissa dimora, che alla vista dei militari ha tentato di colpirli con un bastone di legno nel tentativo di scappare.

Ne è nata una colluttazione, durante la quale uno dei Carabinieri ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni. L’uomo è stato bloccato e arrestato. La collana è stata recuperata e restituita al proprietario.

Il 39enne è stato portato nel carcere di Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida

