Termini sotto assedio: blitz dei carabinieri, arrestati 5 malviventi

Termini sotto il mirino delle forze dell’ordine: blitz dei Carabinieri nella storica stazione ferroviaria di Roma, dove la microcriminalità e il degrado sembrano essere all’ordine del giorno.

L’intensificazione dei controlli ha dato risultati sconvolgenti: 5 arresti, 17 denunce e un’operazione che ha scoperchiato un mondo di furti, truffe e spaccio.

Con il supporto del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria, i Carabinieri hanno svolto un’operazione massiccia nell’area di Termini, uno dei principali punti di transito della capitale, dove ogni giorno passano migliaia di turisti.

L’obiettivo: contrastare il dilagante fenomeno della criminalità che turba la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. E i risultati non sono tardati ad arrivare.

Il primo arresto riguarda un 27enne romeno, sorpreso in flagrante a rubare un portadocumenti dallo zaino di una donna in metropolitana.

Il suo colpo non è andato a buon fine grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, che hanno poi arrestato un cittadino egiziano, colto in flagrante mentre tentava di ingannare le forze dell’ordine fornendo false generalità.

Ma non è finita qui: durante i controlli, un 26enne di Cosenza è stato fermato con un trolley pieno di droga. Grazie all’abilità dei cani antidroga, sono stati rinvenuti decine di dosi di marijuana e hashish, pronte per essere distribuite nel centro di Roma.

Un altro furto è stato sventato quando un cittadino della provincia di Salerno è stato beccato a rubare un profumo del valore di 225 euro da uno dei negozi della stazione.

Ancora più inquietante è stato il caso di un uomo del Ghana, trovato con un arsenale di 11 coltelli, tra cui un coltello da sub, 9 da cucina e perfino un tablet di cui non sapeva giustificare la provenienza.

Un altro gruppo di malviventi è stato denunciato per truffa: sei persone sono state accusate di raggirare un cittadino del Bangladesh nel gioco delle “tre campanelle”, facendo credere alla vittima che avrebbe vinto una somma di denaro facile.

Le forze dell’ordine non hanno risparmiato nemmeno i trasgressori di ordini di divieto: due persone sono state denunciate per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma, mentre altre sono state sanzionate per aver stazionato abusivamente nella zona.

Un altro episodio di furto ha visto coinvolto un turista danese, derubato del suo smartphone e portafoglio. I Carabinieri sono riusciti a fermare i ladri in tempo, arrestando due dei colpevoli e denunciando altre persone coinvolte.

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato 267 persone, controllato 123 veicoli e portato alla luce una rete criminale ben organizzata che agiva nel cuore pulsante di Roma.

