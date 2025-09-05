Termini, turista americana palpeggiata da un tassista abusivo

Doveva essere il primo giorno di vacanza a Roma, si è trasformato in un incubo. Una turista americana di 42 anni, appena arrivata nella Capitale, è stata avvicinata nei pressi della stazione Termini da un uomo che si è spacciato per tassista.

Si è offerto di accompagnarla in albergo, ma durante il tragitto ha mostrato il suo vero volto.

Appena salita in auto, l’82enne le è piombato addosso, palpeggiandola. La donna, spaventata ma lucida, indossava un paio di occhiali dotati di telecamera: un dettaglio che si è rivelato decisivo. Proprio quelle immagini hanno documentato l’aggressione e permesso ai carabinieri di ricostruire i fatti.

Dopo essere riuscita a liberarsi, la turista si è rivolta immediatamente alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato a piede libero con l’accusa di violenza sessuale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.