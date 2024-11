Terracina, maxi sequestro di bulbi da oppio: fermato un uomo di nazionalità indiana

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli per contrastare la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, hanno sequestrato circa 100 bulbi di papavero da oppio, sostanza stupefacente dalle note proprietà narcolettiche.

Un controllo che ha insospettito i Finanzieri:

L’operazione è scattata durante un controllo ordinario in una zona periferica di Terracina. I Finanzieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso e dallo stato di agitazione di un uomo di nazionalità indiana, hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale, seguita da quella domiciliare, ha permesso di rinvenire i bulbi, prontamente sequestrati.

Una sostanza pericolosa e controversa:

I bulbi da papavero sequestrati possono essere consumati in diversi modi: masticati, sminuzzati e fumati, o utilizzati per preparare infusi. Spesso vengono impiegati per alleviare lo stress fisico e mentale derivante da condizioni di lavoro estenuanti.

Non di rado, sono forniti dagli stessi “caporali” ai braccianti agricoli come strumento di controllo e gestione delle fatiche, evidenziando uno dei tanti lati oscuri dello sfruttamento lavorativo.

Un’operazione a tutela della legalità e dei lavoratori:

La posizione dell’indagato è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino al definitivo accertamento dei fatti con sentenza.

L’intervento rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno della Guardia di Finanza nella lotta al traffico di stupefacenti.

Oltre a tutelare la salute pubblica, l’azione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle dinamiche illegali che spesso riguardano il lavoro nero e il caporalato, fenomeni purtroppo ancora presenti nel settore agricolo.

