Terrazza Pamphili celebra l’Estate Romana

L’estate romana si apre con una nuova serata dedicata alla convivialità, alla musica e alla vista sulla città. Martedì 17 giugno, dalle ore 19.30 alle 24.00, Hotel Villa Pamphili, struttura romana di Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business in Italia, inaugura ufficialmente la stagione di Terrazza Pamphili con un opening party.

L’appuntamento segna l’inizio di un calendario estivo di eventi pensati per romani e viaggiatori in cerca di un’oasi verde a pochi minuti dal centro, sanciti da aperitivi al tramonto, appuntamenti musicali e serate sotto le stelle.

Per l’occasione, gli spazi della terrazza ospiteranno una serata all’insegna dell’intrattenimento e del gusto: ad aprire l’evento sarà la performance live della cantante Hallyx durante l’aperitivo, seguita dal DJ set di Kima.

L’esperienza prevede un percorso food con buffet e proposte gourmet, tra cui gazpacho di pomodori e pesche, supplì della tradizione, insalata di quinoa con astice, carpaccio di tonno e passion fruit, battuto di ricciola con salsa ceviche, risotto allo scampo e limone e una selezione di pasticceria italiana. Inclusa nel ticket di ingresso anche una flute di Prosecco, un calice di vino della casa oppure un analcolico di benvenuto.

Per celebrare l’avvio della stagione, tutti gli ospiti saranno accolti con un gift riservato alla serata inaugurale, pensato come ricordo di una delle prime notti d’estate firmate Terrazza Pamphili.

Con il suo affaccio immerso nel verde del parco e una vista privilegiata sulla città, Terrazza Pamphili diventa uno degli indirizzi più suggestivi della Capitale per vivere aperitivi, appuntamenti musicali e serate all’aperto lontano dal ritmo frenetico del centro.

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Data: 17 giugno 2026, dalle 19.30 alle 24.00

Indirizzo: Terrazza Pamphili – Hotel Villa Pamphili, Via della Nocetta 105, Roma

Costo ingresso: €55 a persona comprensivi di buffet, live music e DJ set

Contatti per prenotazioni: Tel. +39 06 40064500, e-mail: rooftop@hotelvillapamphiliroma.com

Parcheggio: disponibile presso la struttura

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Informazioni su Aries Group

Aries Group è un gruppo alberghiero indipendente italiano attivo nelle principali città d’arte e di business in Italia, con hotel, resort e residence per il turismo congressuale, gli eventi (MICE), il leisure e business travel.

Impegnato dal 2020 nello sviluppo di un progetto nuovo di ospitalità, il gruppo pone la cura di clienti e stakeholder al centro. Offre a persone e aziende strutture estese e servizi su misura nei quali l’innovazione e uno stile di accoglienza tipicamente italiano rappresentano caratteristica distintiva.

La profonda esperienza maturata dai soci fondatori nel settore dell’ospitalità consente di valorizzare, conservare e rendere profittevoli nel tempo gli asset in gestione. Per guidare la crescita, il Gruppo si avvale dell’efficienza operativa e della consolidata capacità commerciale dell’executive team.

Il portafoglio attuale è costituito da Hotel Villa Pamphili Roma, Quark Hotel Milano, Living Place Hotel Bologna e Ripamonti Residence & Hotel Milano, con quattro centri congressuali, per un totale di 1.640 chiavi, 9.400 mq di spazi per eventi e 65 Sale Meeting.

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