TERREMOTO DENTRO

Al Teatro India, Sala B

4 Dicembre 2019, ore 21

Fuoriposto – Festivall di teatri al limite, presenta lo spettacolo TERREMOTO DENTRO scritto e diretto da Emilia Martinelli ed interpretato da Tiziana Scrocca, in scena per una serata evento, il 4 dicembre alle ore 21.00 al Teatro India. Il terremoto smuove. La terra trema ma poi si ricompone e si va sempre avanti. In scena una donna, figlia che ci canta il suo papà Vesuvio, il fuoco di lui, la smania di campare, di andare oltre i limiti. Mentre lei, intrappolata dai suoi di limiti, sta ferma e non si muove. Trema, vacilla, ma tiene e non crolla, non cambia, non vive.

Lo spettacolo nasce dall’esigenza della compagnia di proseguire un lavoro già iniziato in precedenza sul principio del bilico, del tenersi in equilibrio nella ripetitività delle azioni quotidiane. Terremoto Dentro coglie quel momento, racconta questo salto. Una donna in equilibrio, sul punto di tuffarsi si ferma, non riesce, ha paura, è indecisa. Allora le torna in testa la storia del suo papà disabile, i cui limiti palesi sono stati invece motore di una vitalità sorprendente, imbarazzante a volte agli occhi della figlia, che vive quella disabilità più come sua che come di lui. Un confronto non facile quello con il padre, a tratti paralizzante, a tratti molla per saltare più avanti.

La regista ed autrice Emilia Martinelli mette in scena questo dialogo, e a raccontarlo è la figlia, interpretata dall’attrice Tiziana Scrocca, che ripercorre la memoria di lui, nel momento stesso in cui il suo corpo trema. E’in bilico e rimane immobile, cercando di aggrapparsi alla terra e trovare la forza per andare oltre. Si desta il corpo quando vuole andare avanti, è la volontà a fare la differenza è ciò che percepiamo dal testo. In Terremoto Dentro ascoltiamo le memorie di un papà che si porta sulla schiena il peso visibile di una malattia, ma si muove tanto nei ricordi di lei, e canta alla figlia cresciuta, attraverso la voce e la chitarra di Fabio Amazzini.

E’ lei quella ferma a cercare un senso, che forse troverà, anche solo per un attimo.

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, la Compagnia Fuori Contesto è in scena al Teatro India con Terremoto Dentro, spettacolo tra narrazione e videoproiezioni che ci racconta un altro punto sulla disabilità. In scena una serie di immagini scenografiche, coreografiche e di parole che conducono lo spettatore dentro le mura domestiche di questa relazione padre-figlia. Immagini celate al mondo fuori, che qui diventano squarci, finestre su una storia, su un’intimità che potrebbe essere di tanti.

Lo spettacolo Terremoto Dentro è l’evento di partenza di questa nuova edizione di Fuori Posto – Festival di Teatri al limite.

Da Dicembre l’Associazione Fuori Contesto in collaborazione con il Municipio Roma I Centro condurrà una ricerca sociale nei centri del municipio vicini al mondo della disabilità, per raccogliere storie di vita utili a realizzare nuovi contenuti del festival ed arrivare ad allestire a Marzo 2020 la Sala Alessandrina dell’Ospedale Santo Spirito con un allestimento museale multimediale e interattivo di STORIE FUORI POSTO.

Un allestimento aperto alla città, alla comunità e in particolare a tutte le scuole del Municipio che uniranno alla visita workshop specifici.

L’Associazione Fuori Contesto da sempre indaga le comunità con la ricerca di storie al limite, nascoste, storie che attraverso la ricerca e il linguaggio del teatro-danza entrano nella proposta culturale e nell’attenzione del pubblico. Ricerca sociale prima, artistica poi e infine azione, attraverso il lavoro nella collettività.

FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE 2019-2020 è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte – ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, con il contributo dell’8×1000 della Chiesa Valdese, la collaborazione del Municipio Roma I Centro Storico, il patrocinio della Asl Roma 1, prodotto e organizzato dall’Associazione Fuori Contesto.

INFO

Ingresso gratuito su prenotazione

Per informazioni:

info@fuoricontesto.it,

3291554787

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino