Terrore a Piazzale della Radio: tenta di sottrarre una bambina di 7anni alla madre, arrestato 44enne

Attimi di puro panico la sera del 27 luglio nei pressi di Piazzale della Radio, dove una passeggiata come tante ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Un uomo in evidente stato di alterazione ha tentato di sottrarre una bambina di 7 anni alla madre, riuscendo per alcuni istanti ad afferrarla prima dell’intervento dei passanti.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti dopo le chiamate al 112, il responsabile è un 44enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, ora gravemente indiziato del reato di tentato sequestro di persona.

La paura, le urla e la fuga nel negozio

Il racconto dei testimoni è agghiacciante: l’uomo, ubriaco e aggressivo, avrebbe prima avvicinato la madre con atteggiamento molesto, per poi afferrarle la figlia e tentare di allontanarsi. La donna, reagendo con prontezza, è riuscita a riprendersi la bambina e rifugiarsi all’interno di un negozio della zona.

Ma l’aggressore non si è fermato: armato di una bottiglia, avrebbe inseguito madre e figlia minacciandole, fino all’intervento decisivo di alcuni presenti e del padre della piccola, che sono riusciti a bloccarlo e trattenerlo fino all’arrivo dei militari.

Arrestato e portato in carcere

Dopo aver raccolto le testimonianze e la denuncia dei genitori, i Carabinieri hanno portato l’uomo in caserma e lo hanno sottoposto a fermo. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, in attesa del giudizio.

