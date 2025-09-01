Terrore a Velletri: uomo punta la pistola alla testa di un passante e lo minaccia di morte

Sabato 30 agosto, una tranquilla piazza Garibaldi a Velletri si è trasformata in teatro di paura. Un uomo, armato di pistola, ha minacciato un passante all’altezza della fermata dei taxi, seminando il panico tra chi si trovava in strada.

La segnalazione al 112 è scattata immediata. Gli agenti, guidati dalle descrizioni fornite, hanno individuato il sospetto mentre cercava di dileguarsi tra traffico e folla. In un tentativo disperato di sfuggire, l’uomo ha estratto l’arma, ma la prontezza degli agenti ha evitato il peggio: la pistola è stata bloccata e sequestrata.

Si trattava di una scacciacani priva di tappo rosso, caricata con munizioni a salve, ma dall’aspetto identico a quello delle armi in dotazione alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato immediatamente fermato, mentre continuano le indagini per chiarire il motivo della minaccia.

Per pochi minuti, una piazza affollata si è trasformata in un luogo di tensione, ma l’intervento tempestivo della polizia ha impedito che la situazione degenerasse.

