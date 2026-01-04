Terrore al Mercato Esquilino: ruba una mannaia da 50 cm e fugge tra la folla

Poteva avere conseguenze drammatiche quanto accaduto ieri mattina all’interno del Mercato Esquilino, uno dei luoghi più frequentati della Capitale.

Un uomo, poi identificato come un cittadino libico di 37 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico tra avventori e commercianti compiendo un gesto sconsiderato.

L’assalto al banco della carne

L’uomo si è avvicinato a un banco della macelleria mentre il titolare era impegnato a servire alcuni clienti.

Senza dire una parola, ha spintonato con violenza il commerciante e, con un gesto fulmineo, ha afferrato una mannaia professionale lunga circa 50 centimetri.

Sotto gli occhi attoniti dei presenti, il 37enne si è allontanato a passo spedito verso l’uscita, brandendo l’arma e creando un immediato fuggi fuggi generale.

Il blitz dei Carabinieri

La fuga è durata però pochissimi minuti. Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, impegnata in un servizio di pattugliamento nel quartiere, ha notato l’uomo mentre percorreva via Principe Amedeo con il grosso coltello ancora in pugno.

I militari hanno agito con estrema rapidità e cautela, riuscendo a circondare e bloccare il sospettato prima che potesse utilizzare l’arma contro i passanti o opporre resistenza.

La mannaia è stata immediatamente recuperata e posta sotto sequestro, per poi essere restituita al legittimo proprietario.

Arresto e accuse

Il 37enne è stato accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto con l’accusa di rapina.

Fortunatamente, nonostante la grande paura e il potenziale pericolo rappresentato da un’arma di quelle dimensioni in un luogo così affollato, non si sono registrati feriti.

