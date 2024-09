Terrore al supermercato Elite di Fiumicino: prima la rapina, poi la fuga in scooter

Nella serata di venerdì 6 settembre, il supermercato Elite di via della Scafa, a Fiumicino, è stato teatro di un drammatico episodio di criminalità. Poco prima delle 18, un gruppo di malviventi, armati di pistola e con il volto travisato, ha seminato il panico tra i dipendenti e i clienti dell’esercizio commerciale.

I rapinatori, con freddezza e determinazione, sono entrati nel supermercato senza perdere tempo. Appena all’interno, hanno minacciato con la pistola i dipendenti, costringendoli a consegnare immediatamente l’incasso delle casse.

Dopo aver preso il denaro, i banditi sono fuggiti rapidamente a bordo di uno scooter, facendo perdere le loro tracce. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Ora, le forze dell’ordine sono impegnate a rintracciare i responsabili dell’episodio.

Questo non è il primo episodio di rapina che colpisce il supermercato Elite. In passato, l’esercizio commerciale era già stato vittima di simili attacchi.

Un episodio particolarmente inquietante risale a qualche anno fa, quando tre rapine si erano susseguite in meno di trenta minuti.

I ladri, anche in quell’occasione armati e con il volto coperto, avevano colpito una farmacia in viale delle Meduse, un’altra farmacia in largo Esopo, e infine il supermercato Elite in via della Scafa.

I malviventi avevano agito con la stessa modalità: minacciando i commessi con armi da taglio e altri strumenti, e poi fuggendo a bordo di motocicli. Le indagini sui rapinatori erano state condotte dai carabinieri nei primi due casi e dalla polizia nel terzo.

