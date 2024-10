Terrore al Todis di Ardea: colpo di fucile e rapina a mano armata, bandito in fuga con l’incasso

Momenti di puro terrore si sono consumati nel tardo pomeriggio di ieri, 22 ottobre, all’interno del supermercato Todis di via Laurentina, nella zona di Ardea. Erano circa le 18:30 quando un uomo armato di un fucile a canne mozze ha fatto irruzione nel locale, seminando il panico tra i clienti e il personale.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente, con il volto coperto e indossando dei guanti per non lasciare tracce, è entrato nel supermercato con estrema freddezza.

Senza esitazione, ha sollevato l’arma e ha esploso un colpo in direzione del soffitto, terrorizzando chiunque si trovasse nei paraggi.

Il frastuono del fucile ha immediatamente scatenato il caos: clienti spaventati, alcuni dei quali si sono nascosti dietro gli scaffali, e dipendenti sotto shock, consapevoli del pericolo imminente.

Dopo aver sparato, il rapinatore si è diretto con passo deciso verso una delle casse, dove ha minacciato la giovane cassiera, intimandole di consegnare l’incasso.

La donna, visibilmente scossa, non ha potuto fare altro che ubbidire, consegnando al criminale una somma di circa 800 euro.

Compiuto il suo colpo, il bandito è fuggito a piedi, sparendo velocemente nei dintorni, lasciando dietro di sé solo paura e tensione.

Nonostante l’ora relativamente affollata e le modalità brutali del colpo, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Tuttavia, lo spavento vissuto dai presenti è stato enorme, con molti testimoni che hanno descritto l’esperienza come “surreale” e “agghiacciante”. Alcuni clienti hanno raccontato di aver pensato al peggio quando hanno sentito il colpo di fucile.

Subito dopo l’allarme, lanciato al numero di emergenza 112, sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, ispezionando l’area e interrogando testimoni oculari.

Uno degli elementi chiave per la risoluzione del caso sarà rappresentato dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno del supermercato.

Questi filmati potrebbero fornire dettagli cruciali per identificare il rapinatore, che sembra essere stato ben organizzato e preparato per il colpo.

I militari stanno lavorando per analizzare ogni indizio lasciato sul luogo della rapina, sperando di risalire all’identità del malvivente nel minor tempo possibile. Non si esclude che l’uomo possa aver avuto complici all’esterno, pronti ad agevolare la sua fuga, sebbene per ora non ci siano conferme in tal senso.

