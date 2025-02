Terrore all’Anagnina: 77enne aggredito e rapinato in pieno giorno

Un pomeriggio qualunque si sia trasformato in un incubo per un uomo di 77 anni, vittima di una brutale aggressione a scopo di rapina.

Due uomini incappucciati lo hanno avvicinato mentre passeggiava in via del Casale Ferranti, nei pressi del deposito della metropolitana. In un attimo, la violenza: un pugno in pieno volto e via con la catenina d’oro e la fede nuziale.

IL RAID IN PIENO GIORNO

L’assalto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, intorno alle 16:00, in una strada che, seppur non affollata, è ben conosciuta dai residenti. La vittima, un italiano di 77 anni, non ha avuto il tempo di reagire: dopo l’aggressione, i due rapinatori si sono dileguati nel nulla, lasciandolo ferito e sotto shock.

I SOCCORSI E LE INDAGINI

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti la Polizia e un’ambulanza del 118. L’anziano, seppur scosso, ha inizialmente rifiutato il trasporto in ospedale, ricevendo cure sul posto. Ha poi raccontato l’accaduto agli agenti, fornendo una descrizione sommaria degli aggressori, i quali, al momento, restano ancora senza volto e senza nome.

CACCIA AI RAPINATORI

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai due malviventi. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, oltre alle testimonianze di eventuali passanti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.