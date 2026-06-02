Terrore alle casse del supermercato a Spinaceto, minaccia la cassiera con una siringa: arrestato

Il volto parzialmente coperto dal cappuccio della felpa, il blitz improvviso verso la barriera delle casse e un’arma tanto rudimentale quanto efficace per seminare il panico tra clienti e dipendenti: una siringa tenuta in pugno a mo’ di stiletto.

Pomeriggio di puro terrore quello vissuto all’interno di un noto supermercato di Spinaceto, nel quadrante sud della Capitale, teatro di un tentativo di rapina che ha tenuto sotto scacco l’intero esercizio commerciale prima del tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Il malvivente, secondo quanto ricostruito dagli investigatori nelle ore successive all’evento, è entrato nel punto vendita confondendosi inizialmente tra i clienti.

Nel giro di pochi istanti, però, ha rotto gli indugi puntando dritto verso uno dei registratori di cassa attivi in quel momento.

Il sangue freddo del direttore e il blitz della Polizia

Una volta raggiunta la postazione, l’uomo ha estratto la siringa puntandola a distanza ravvicinata contro una cassiera e intimandole, con urla e minacce, di consegnargli immediatamente tutto il denaro contante custodito all’interno del cassetto d’andata.

L’obiettivo del rapinatore era quello di arraffare le banconote e svanire nel nulla tra le strade del quartiere, ma il piano criminale si è scontrato con il sangue freddo del personale.

Il responsabile dell’esercizio commerciale, accortosi di quanto stava accadendo, è intervenuto con decisione per prendere tempo e tentare di contenere il malvivente, mentre i colleghi facevano scattare la chiamata d’emergenza al 112.

La manovra ha tolto secondi preziosi al fuggitivo. Nel giro di pochissimi minuti, le volanti della Polizia di Stato sono confluite nel parcheggio del supermercato: gli agenti sono entrati all’interno della struttura bloccando e disarmando il sospettato un istante prima che potesse varcare la porta d’uscita e guadagnare la fuga.

Nessun ferito, al vaglio i precedenti del rapinatore

L’uomo è stato ammanettato e trasferito negli uffici di Polizia in stato di arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Nonostante i lunghi e concitati momenti di paura vissuti tra gli scaffali da lavoratori e cittadini in coda per la spesa, nessuno ha riportato lesioni o ferite.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio l’esatta sequenza cronologica dei fatti, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso del negozio, e stanno effettuando accertamenti fotosegnaletici e biografici per verificare se l’arrestato sia gravato da precedenti specifici o se sia l’autore di altri colpi messi a segno nella zona con lo stesso modus operandi.

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