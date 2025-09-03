Terrore all’Esquilino: preso a calci durante una rapina in strada, viene colpito alla testa con una mazza

Notte di violenza in via Principe Eugenio, all’Esquilino. Un 31enne bengalese è stato aggredito da tre persone, probabilmente di origini nordafricane, colpito con calci e alla testa con un oggetto contundente – forse una mazza, mai ritrovata sul posto – e rapinato del cellulare.

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte di mercoledì 3 settembre.

Numerose chiamate al 112 hanno segnalato la rissa, che ha svegliato molti residenti. L’Esquilino, già alle prese con mercatini abusivi e microcriminalità, è teatro di un episodio che ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della stazione San Giovanni.

La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Giovanni in codice giallo.

I militari della Compagnia Piazza Dante hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare i responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

