Terrore all’Inps di Cinecittà: 54enne si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco

Momenti di puro terrore questa mattina, lunedì 23 febbraio, all’interno della sede Inps di via Umberto Quintavalle, nel cuore del quartiere Cinecittà.

Intorno alle 10:00, un uomo di 54 anni ha minacciato di compiere un gesto estremo, trasformando una normale mattinata di sportello in un incubo per dipendenti e utenti presenti.

La dinamica: benzina e accendino tra gli uffici

L’uomo si è presentato negli uffici portando con sé una bottiglia contenente liquido infiammabile.

Improvvisamente, davanti agli occhi increduli dei presenti, si è cosparso il corpo di benzina impugnando un accendino e minacciando di darsi fuoco.

Il panico si è scatenato immediatamente, portando alla richiesta d’intervento urgente al numero unico di emergenza.

Il blitz dei Carabinieri

Il peggio è stato evitato solo grazie al tempestivo e provvidenziale intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di zona.

I militari, con estrema cautela e professionalità, sono riusciti a immobilizzare l’uomo prima che potesse azionare l’accendino, che è stato prontamente sequestrato.

Una volta messo in sicurezza, il 54enne è stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto con un’ambulanza, che lo ha trasportato al Policlinico di Tor Vergata per accertamenti clinici e psichiatrici.

Il movente: il dramma degli arretrati

Alla base del gesto, secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbe una disperata protesta legata a questioni economiche.

L’uomo avrebbe lamentato il mancato versamento di alcuni arretrati relativi alla sua pensione, una situazione di precarietà che lo avrebbe spinto all’esasperazione.

