Terrore in Casa: madre picchiata dal figlio per soldi, arrestato 39enne ai Castelli Romani

In cerca disperata di soldi per alimentare la sua dipendenza dalla droga, un figlio si è trasformato nell’incubo della madre convivente, sottoponendola a continue violenze e minacce.

L’epilogo si è consumato con l’arresto del 39enne, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti gravi e ripetuti nei confronti della donna.

I fatti sono avvenuti in un’abitazione di Rocca Priora, nel cuore dei Castelli Romani. Dopo l’ennesima aggressione, la madre, in preda a uno stato di profonda agitazione, ha trovato la forza di chiamare i carabinieri, denunciando anni di violenze subite dal figlio, che la picchiava e minacciava di morte ogni volta che si rifiutava di dargli il denaro necessario per comprare sostanze stupefacenti.

All’arrivo dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Frascati, la donna, visibilmente scossa e ferita, ha raccontato in dettaglio gli abusi a cui era sottoposta da tempo.

Non solo botte e minacce, ma anche un clima costante di terrore, alimentato dalle richieste ossessive di denaro che il figlio avanzava per sostenere la sua tossicodipendenza.

A causa delle percosse subite, la donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni con una prognosi di 10 giorni.

Il figlio, in un disperato tentativo di sottrarsi al controllo delle autorità, ha reagito con violenza anche contro i carabinieri, spintonandoli nel tentativo di fuggire.

Ma la sua resistenza è stata inutile: dopo aver raccolto prove decisive contro di lui, i militari lo hanno ammanettato e portato nel carcere di Velletri.

Il 39enne, ora accusato di maltrattamenti aggravati, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, si trova di fronte a una pesante condanna.

La vicenda getta luce su una tragica realtà di violenza domestica e dipendenza, in cui la vittima è stata costretta a vivere per anni sotto la minaccia costante di un figlio diventato il suo carnefice.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙