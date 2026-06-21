Terrore in pieno centro a Roma, esplosione in un appartamento vicino a piazza Navona: palazzo evacuato

Un boato improvviso e violento ha squarciato il silenzio della domenica mattina nel cuore del centro storico di Roma, innescando il panico tra residenti e turisti.

Nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno 2026, poco prima delle ore 9:30, un’esplosione si è verificata all’interno di un appartamento in via degli Orsini, una via situata a pochissimi passi da piazza Navona e via dei Coronari.

Il bilancio è di un uomo ferito e di un’intera palazzina temporaneamente evacuata per motivi di sicurezza.

Lo scoppio al primo piano e i soccorsi al domestico

Secondo le primissime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, la deflagrazione è avvenuta all’interno di un’abitazione situata al primo piano di uno stabile antico al civico 34.

Ad essere investito in pieno dall’onda d’urto è stato il domestico dell’appartamento, che si trovava nei locali al momento dello scoppio.

Sul posto sono confluiti in pochi minuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo, che ha riportato diverse ustioni sul corpo a causa della fiammata, è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza al Policlinico Umberto I.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni mediche trapelate dal nosocomio romano, le sue condizioni non sarebbero gravi e non si troverebbe in pericolo di vita.

Evacuato lo stabile e strade bloccate nel cuore della Capitale

L’allarme ha fatto scattare un imponente piano di emergenza. In via degli Orsini sono giunte tempestivamente numerose pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme agli agenti della Polizia di Stato e a diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Per garantire l’incolumità pubblica e consentire i rilievi tecnici sulla statica della struttura, i pompieri hanno disposto l’evacuazione immediata dell’intera palazzina, all’interno della quale si trovavano in quel momento dieci persone, tutte messe in sicurezza in strada.

Parallelamente, i caschi bianchi della Municipale hanno blindato il perimetro stradale per tenere lontani i curiosi e agevolare il transito dei mezzi di soccorso.

Sono state chiuse interamente al traffico via degli Orsini e una parte di via di Panico, con l’istituzione di sbarramenti invalicabili all’altezza di via dei Coronari.

Si indaga per fuga di gas

Le cause esatte che hanno originato la violenta esplosione restano ancora ufficialmente da chiarire.

I tecnici del Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco, in stretta collaborazione con gli inquirenti, sono al lavoro all’interno dell’appartamento per campionare l’aria e analizzare i detriti.

Al momento, l’ipotesi maggiormente accreditata e al vaglio degli investigatori è quella di una fuga di gas

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza