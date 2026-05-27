Terrore in un ristorante a Tor San Lorenzo: minaccia il cassiere con un coltello, incastrato dalle telecamere

Un pomeriggio di paura all’interno di un’attività di ristorazione si è trasformato in un’operazione lampo delle forze dell’ordine.

A Tor San Lorenzo, i Carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un giovane di 23 anni, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata dall’uso di armi.

Il blitz investigativo è scattato immediatamente dopo una chiamata d’emergenza inoltrata al Numero Unico 112, che segnalava un assalto a mano armata ancora in corso all’interno del locale, affollato di dipendenti.

Il sangue freddo dello staff e la fuga a piedi

Secondo la ricostruzione della dinamica validata dagli inquirenti, il ventitreenne ha fatto irruzione nel ristorante puntando direttamente verso la cassa.

Brandendo un coltello a lama lunga, ha affrontato il cassiere intimandogli di consegnare l’intero incasso della giornata.

A mandare all’aria i piani del malvivente è stata la prontezza del personale di servizio. Accorgendosi della minaccia, alcuni dipendenti sono riusciti a isolarsi e a chiedere il supporto delle pattuglie sul territorio.

Resosi conto dell’imminente arrivo delle gazzelle dell’Arma, il ventitreenne ha desistito dal colpo ed è fuggito a piedi, disperdendosi tra le vie limitrofe nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Le indagini e la cattura in viale San Lorenzo

Le ricerche avviate dai militari della Stazione di Marina Tor San Lorenzo sono state immediate e serrate. Gli investigatori hanno isolato l’area e raccolto gli elementi fondamentali per dare un volto al fuggitivo.

Fondamentali si sono rivelate le testimonianze dirette raccolte dal personale del ristorante, incrociate in tempo reale con l’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati del quartiere.

L’identificazione formale è arrivata grazie a un successivo riconoscimento fotografico da parte delle vittime.

Con l’identikit del sospettato in mano, i Carabinieri hanno stretto il cerchio attorno al quadrante residenziale, intercettando il ventitreenne mentre camminava con fare indifferente lungo viale San Lorenzo.

L’uomo è stato bloccato prima che potesse tentare una nuova reazione e, dopo le formalità di rito in caserma, è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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