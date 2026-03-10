Terrore in via Genazzano: viola il divieto e tenta di abbattere la porta dei genitori, arrestato 44enne

Una serata di paura che ha riportato alla mente vecchie tensioni familiari mai del tutto sopite. Ma questa volta l’episodio si è concluso con un arresto.

Un uomo romano di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a divieto di avvicinamento ai familiari, è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver tentato di entrare con la forza nell’abitazione dei genitori, in via Genazzano, nel quartiere Prenestino.

Il tentativo di irruzione

L’episodio si è verificato intorno alle 20:30, quando l’uomo si è presentato sotto casa dei genitori nonostante la misura cautelare che gli impediva di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Secondo quanto ricostruito, il quarantaquattrenne aveva con sé alcuni arnesi da scasso e avrebbe iniziato a colpire con forza la porta d’ingresso dell’appartamento nel tentativo di forzarla e riuscire a entrare.

I colpi hanno danneggiato seriamente l’infisso, mentre all’interno dell’abitazione i genitori, spaventati, hanno contattato il 112 chiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L’arrivo dei Carabinieri

Le pattuglie del Radiomobile sono arrivate in pochi minuti, interrompendo quello che stava diventando un vero e proprio assedio domestico. I militari hanno impedito all’uomo di entrare nell’appartamento e di raggiungere i familiari.

Alla vista dei Carabinieri, tuttavia, il 44enne non avrebbe collaborato: avrebbe reagito con atteggiamento aggressivo, proferendo minacce e cercando di sottrarsi al controllo.

È stata necessaria una breve colluttazione prima che i militari riuscissero a bloccarlo e immobilizzarlo. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Le accuse e il processo

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e arrestato. Dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e violazione del divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti.

Il quarantaquattrenne si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo nelle aule di Piazzale Clodio.

