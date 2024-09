Terrore in via Rocco Pozzi: esplosione distrugge appartamento, ferito un uomo

Un boato improvviso, preceduto da una fuga di gas, ha scosso un tranquillo pomeriggio di ieri giovedì 19 settembre, in via Rocco Pozzi, trasformando un normale giorno in un incubo.

Un’esplosione devastante ha distrutto un appartamento, lasciando dietro di sé una scena di caos e paura. Una persona è rimasta gravemente ferita, trasportata d’urgenza al policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Nonostante le ustioni riportate, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto alle 16:50, quando l’edificio su tre piani è stato investito dalla violenza dell’esplosione, che ha colpito un’abitazione al piano terra.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con ben cinque squadre per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

A supportare le operazioni, anche i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca, impegnati a fare luce su quanto accaduto.

Nel frattempo, un portavoce di Italgas ha rassicurato: i primi controlli indicano che gli impianti di loro competenza, situati all’esterno dell’edificio, sono intatti. I tecnici del Pronto Intervento Italgas, accorsi immediatamente, hanno messo in sicurezza l’area e continuano a collaborare fianco a fianco con i vigili del fuoco.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙