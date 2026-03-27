Terrore in viale Carso: tentano il colpo in casa, bloccati col taser dopo la fuga

Un pomeriggio di ordinaria follia nel cuore del quartiere Prati si è trasformato in un’operazione ad alta tensione.

In viale Carso, due cittadini cileni di 28 e 42 anni, entrambi senza fissa dimora e con una lunga lista di precedenti specifici, sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un tentativo di furto in abitazione finito nel peggiore dei modi.

Il colpo fallito e la caccia all’uomo

I due malviventi sono stati sorpresi mentre tentavano di scardinare la porta d’ingresso di un appartamento. A mandare all’aria il piano è stata la prontezza di un residente che, accortosi dei movimenti sospetti, ha dato l’allarme mettendo in fuga i ladri.

La segnalazione al 112 ha fatto scattare un dispositivo di ricerca immediato: le gazzelle del Nucleo Radiomobile di Roma e i militari della Stazione Trionfale, già in pattugliamento nella zona, hanno intercettato i fuggitivi a poche centinaia di metri dal luogo del tentato furto.

Momenti di paura: attivato il taser

La fase della cattura ha vissuto momenti di estrema criticità. Il più anziano dei due, il 42enne, nel disperato tentativo di evitare le manette, si è scagliato contro i carabinieri simulando il gesto di estrarre un’arma dai pantaloni.

Un movimento repentino che ha costretto uno dei militari, per garantire la sicurezza propria e dei colleghi, ad azionare il taser. La scarica elettrica ha immobilizzato istantaneamente l’uomo, permettendo ai carabinieri di bloccarlo definitivamente senza ulteriori feriti.

Il verdetto di Piazzale Clodio

Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, i due sono stati condotti stamane davanti al Giudice del Tribunale di Roma a Piazzale Clodio.

Durante il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Per entrambi è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma, con l’immediato allontanamento dalla Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.