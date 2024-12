Terrorismo internazionale, arrestato turco a Ciampino: era nascosto in hotel

Un’operazione ad alta tensione condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di un cittadino turco di 50 anni, ricercato in tutto il territorio dell’Unione Europea per gravi reati, tra cui terrorismo internazionale.

L’uomo è stato fermato in una struttura ricettiva a Ciampino grazie a un controllo mirato degli agenti della Digos di Roma.

L’arresto:

L’uomo, ospite di una struttura alberghiera nel comune di Ciampino, è stato individuato nell’ambito di una serie di controlli straordinari attuati dalla Questura di Roma.

Le verifiche sono state intensificate in vista del prossimo Giubileo e alla luce delle crescenti tensioni internazionali, aggravate dal recente attentato del 23 ottobre ad Ankara, che ha colpito la sede dell’industria aerospaziale turca causando cinque vittime e ventidue feriti.

Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di rilevanza internazionale quando gli agenti hanno verificato l’identità dell’uomo.

In collaborazione con gli Uffici di Polizia per la Cooperazione Internazionale, è emerso che il cinquantenne era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso alla fine del 2022 dal Tribunale Superiore Regionale di Stoccarda.

Le accuse:

Il mandato di cattura, emesso dalle autorità tedesche, elenca una serie di gravi reati, tra cui il sospetto di coinvolgimento in attività di terrorismo internazionale.

Sebbene i dettagli specifici delle accuse restino coperti da riservatezza investigativa, il profilo dell’uomo lo pone al centro di un’indagine che si estende ben oltre i confini europei.

Operazione sicurezza: Roma sotto stretta vigilanza

L’arresto si inserisce in un più ampio piano di controlli straordinari predisposti per garantire la sicurezza in vista del Giubileo e per fronteggiare eventuali minacce alla stabilità pubblica.

Il rafforzamento delle attività di monitoraggio delle strutture ricettive e dei flussi migratori è una delle misure chiave adottate per prevenire possibili infiltrazioni terroristiche.

Destino giudiziario:

Dopo gli adempimenti di rito, il cinquantenne è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Regina Coeli”, dove resterà a disposizione della Corte di Appello di Roma, incaricata di valutare l’estradizione richiesta dalle autorità tedesche.

