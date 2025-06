Tesori ritrovati: riapre il Museo dell’Arte Salvata a Roma

Un’anfora del I secolo, un’urna cineraria finemente decorata, frammenti di sculture antichissime. Sembrano riemergere dal silenzio della storia i protagonisti della nuova esposizione ospitata nell’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano, dove ha finalmente riaperto al pubblico il Museo dell’Arte Salvata.

Un nome che suona come un riscatto. Perché questi reperti, oltre cento, erano stati rubati, dispersi, dimenticati. Oggi, invece, tornano a raccontare le storie delle civiltà che li hanno creati.

La mostra si intitola “Nuovi recuperi” e non è solo un’esposizione di oggetti preziosi. È il frutto di un lungo e paziente lavoro d’indagine, condotto tra il 2022 e il 2025 dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). Tra Stati Uniti e vari Paesi europei, i militari dell’arte hanno seguito piste internazionali, sventato traffici illeciti e riportato in Italia beni che appartengono al suo cuore più profondo: la memoria culturale.

I reperti, restaurati con cura dall’Istituto Centrale per il Restauro, sono esposti in teche e pannelli che si adattano e si trasformano, rendendo la sala un ambiente sempre nuovo. Ed è proprio questo l’obiettivo del museo: essere un luogo in continua evoluzione, dove ogni oggetto è di passaggio, pronto a raccontare la sua storia prima di tornare definitivamente nei musei dei territori d’origine.

Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti le massime autorità del settore culturale, tra cui il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha sottolineato con orgoglio come il Museo dell’Arte Salvata sia «una straordinaria occasione per restituire alle comunità ciò che era stato loro sottratto».

Accanto a lui, il generale Francesco Gargaro, comandante dei Carabinieri TPC, ha parlato di una “nuova fase” nella battaglia per la salvaguardia del patrimonio italiano, una missione che non si ferma e che ogni giorno restituisce al Paese un pezzo della sua anima.

Quella che si respira tra le mura del museo non è solo bellezza antica, ma giustizia culturale. E mentre le anfore, le sculture e le urne tornano a farsi ammirare, è come se sussurrassero: “Siamo tornate a casa”.

