Test rapidi Covid-19 presso la farmacia del dott. Umberto Ramundo Montarsolo, in via Tiburtina 437

Diamo notizia ai nostri lettori che è attivo, da qualche giorno, in via Tiburtina 437, a cura della farmacia del dott. Umberto Ramundo Montarsolo, un camper per effettuare il test rapido per Covid-19, con risposta immediata.

Questi i giorni e gli orari previsti:

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15.00 alle 19.00

martedì, giovedì, sabato, dalle 9.00 alle 13.00.

Costo: euro 22.00.

Coloro che sono interessati ad effettuare il test, possono rivolgersi, per ulteriori informazioni, direttamente alla citata farmacia o telefonare al n. 06/4396411.

La risposta, si legge in un cartello esposto all’ingresso della farmacia, entro 15 minuti e viene rilasciata per uso amministrativo.

E’ un altro servizio offerto alla cittadinanza, per il quale si ringrazia il titolare della farmacia stessa, il dott. Umberto Ramundo Montarsolo.