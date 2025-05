Testaccio, dramma in pieno giorno: 59enne perde la vita montando una zanzariera

Una mattina qualunque si è trasformata in dramma a Roma, nel cuore dello storico quartiere di Testaccio. Erano da poco passate le 10 di lunedì 19 maggio quando un uomo di 59 anni è precipitato nel vuoto dal quinto piano della sua abitazione, mentre stava cercando di installare una zanzariera alla finestra.

Un gesto comune, quasi quotidiano, si è rivelato fatale.

La tragedia si è consumata su lungotevere Testaccio, dove in pochi istanti l’intervento del personale del 118 si è purtroppo rivelato inutile: per l’uomo non c’era già più nulla da fare al momento dell’arrivo dei soccorsi. Il volo di diversi metri non gli ha lasciato scampo.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri della stazione di Roma Aventino e dalla Compagnia Roma Centro, intervenuti immediatamente sul posto, si tratterebbe di un incidente domestico.

Nessun segno di violenza o elemento che lasci intendere un gesto volontario: tutto fa pensare a una drammatica fatalità.

Sgomento e dolore tra i residenti della zona, dove l’uomo era conosciuto. Alcuni testimoni parlano di un tonfo improvviso, seguito dall’arrivo delle sirene. Un silenzio irreale ha accompagnato l’intervento delle forze dell’ordine, mentre l’area veniva transennata per permettere gli accertamenti.

Con l’estate alle porte, quella semplice zanzariera da montare era forse solo uno dei tanti piccoli lavori di stagione. Ma qualcosa è andato storto, spezzando una vita e lasciando dietro solo incredulità e dolore.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, mentre si attende di chiarire con esattezza la dinamica della caduta.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.