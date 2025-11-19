Testaccio, inaugurata la nuova area giochi di Santa Maria Liberatrice

Il quartiere Testaccio torna a riempirsi delle risate dei più piccoli: domenica 16 novembre è stata inaugurata la nuova area giochi di Piazza Santa Maria Liberatrice, completamente rinnovata e pronta a diventare di nuovo uno dei punti di ritrovo più amati del Municipio I.

Dopo mesi di lavori, l’intervento — dal valore complessivo di oltre 120mila euro — ha restituito al quartiere uno spazio sicuro, colorato e pensato davvero per la socialità.

Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del Municipio Roma I Centro Lorenza Bonaccorsi, l’assessore all’Ambiente Stefano Marin, l’assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Claudia Santoloce e il presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale Yuri Trombetti, testimoni della rinascita di uno spazio molto sentito dai residenti.

Un restyling completo, dalla sicurezza al gioco

La riqualificazione ha riguardato l’intera area e si è concentrata su tre aspetti chiave: sicurezza, durabilità e divertimento.

Via i vecchi quadrotti in gomma deteriorati: al loro posto sono arrivati oltre 540 mq di pavimentazione antitrauma in gomma colata, spessa 4,5 cm e completamente rinnovata nei colori e nelle superfici.

Ma il vero cuore dell’intervento sono le nuove attrezzature ludiche, pensate per diverse fasce d’età. Il protagonista indiscusso è il grande gioco complesso a forma di battello, ideale per dare libero sfogo alla fantasia.

Accanto, lo scivolo “Dino” in alluminio/HPL e una serie di classici intramontabili: le altalene con montanti in legno, di cui una con sedile inclusivo, i giochi a molla a tema “tigre” e “zebra”, e il dondolo a bilico “Luma”.

Per i più grandi non manca un tavolo da ping-pong monolitico, pensato per resistere agli agenti atmosferici e all’uso intensivo.

Cura dei dettagli e attenzione al verde

L’intervento ha riguardato anche l’arredo urbano: 14 panchine sono state recuperate e riverniciate, ripristinata l’armadiatura, sistemato il terreno e realizzate bordature per proteggere le due storiche alberature della piazza.

Le voci dal territorio

Soddisfatta la presidente del Municipio I Bonaccorsi:

«Restituire l’area giochi di Piazza Santa Maria Liberatrice al quartiere è un momento di grande gioia e orgoglio. Non è solo uno spazio riqualificato, ma un luogo cruciale per crescita, inclusione e socialità. Un investimento di 120mila euro che dimostra la nostra attenzione per una città davvero a misura di bambino. Un ringraziamento particolare a Yuri Trombetti per la collaborazione».

Dello stesso parere l’assessore all’Ambiente Marin:

«La riqualificazione della piazza è un esempio virtuoso di come la cura degli spazi pubblici, soprattutto quelli dedicati ai più piccoli, possa migliorare la vita dell’intero quartiere. I nuovi giochi e la pavimentazione antitrauma erano richieste precise dei residenti, che oggi trovano finalmente risposta».

A ribadire il valore dell’inclusione è l’assessora Santoloce:

«Questo spazio rinnovato include attrezzature accessibili e materiali più inclusivi, in linea con il nostro impegno per garantire che ogni bambino, indipendentemente dalle capacità, possa godere del diritto al gioco. È un passo avanti verso un Municipio I sempre più attento e accogliente».

