Testaccio: va in scena il Fantasma di Londra

Nel suggestivo Teatro Petrolini, in Via Rubattino 5 nel quartiere Testaccio, il 14 Aprile 2023 è andata in scena la prima romana del Fantasma di Londra uno spettacolo teatrale ideato dal Grand Guignol de Milan.

Uno spettacolo unico dai tratti a volte surreali che ha saputo stupire gli spettatori presenti con alcuni momenti di pura comicità per poi culminare in un epilogo degno della tradizione del teatro del Grand Guignol. Tratto da fatti realmente accaduti, il Fantasma di Londra, riporta gli spettatori nel teatro londinese vittoriano facendogli rivivere questa magica storia gotica.

Lo spettacolo, scritto, diretto e presentato da Gianfilippo Maria Falsina Lamberti, andrà in scena presso il Teatro Petrolini fino al 16 Aprile 2023.