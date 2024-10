Tevere Day, Alfonsi: per mettere il fiume al centro della vita cittadina

“Prende il via una nuova edizione sempre più ricca, una grande manifestazione che coinvolge l’intera città. Un evento che si ispira agli obiettivi del lavoro che, come amministrazione, abbiamo intrapreso per tutelare e valorizzare un prezioso patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e sociale e mettere il Tevere al centro della vita della città”.

Lo ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale intervenuta alla presentazione della sesta edizione del Tevere Day, che si svolgerà dal 7 al 13 ottobre.

“Un obiettivo che ci vede impegnati, ad esempio, attraverso la realizzazione dei cinque parchi d’affaccio giubilari del Foro Italico, del Lungotevere delle Navi, di Ponte Milvio, dell’Acqua Acetosa alla confluenza tra Tevere e Aniene e di Ostia Antica ai quali si aggiungerà la trasformazione di Tiberis in parco permanente.

Un ecosistema fluviale che sarà restituito alla piena fruibilità e che si integrerà con quello del litorale marino e del patrimonio verde della città. Su questo fronte un importante strumento di programmazione è il contratto di fiume Aniene al quale Roma ha aderito.

A rendere ancora più significativa questa edizione del Tevere Day, inoltre, è il ruolo del fiume nel tratto del centro storico della capitale che, grazie al piano di gestione approvato dalla Giunta a luglio scorso, viene incluso tra gli attributi distintivi del sito Unesco di Roma.

Con questa introduzione la salvaguardia e la valorizzazione delle sponde del fiume e dell’isola Tiberina diventano uno degli elementi centrali del mantenimento del valore universale eccezionale di Roma”, conclude l’Assessora.

