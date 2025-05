Tevere, intervento decoro della Polizia Locale: operazioni di bonifica da Ponte Testaccio a Ponte Umberto

Questa mattina gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Reparto Tutela Fluviale e I Gruppo Centro, unitamente a personale della Polizia di Stato e della Sala Operativa Sociale sono intervenuti per un’operazione finalizzata al ripristino del decoro sulla golena sinistra del fiume Tevere, da Ponte Testaccio a Ponte Umberto.

Sgomberata l’intera area da un insediamento abusivo, sono state avviate, con l’ausilio di mezzi e operatori Ama, le attività di pulizia e bonifica del sito, compresa la scala di accesso a Ponte Garibaldi.

Durante l’intervento rinvenuto un motoveicolo di provenienza furtiva, che è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

Circa 5 i metri cubi di rifiuti rimossi, trattasi perlopiù di tende, giacigli suppellettili . Una decina i soggetti su cui sono stati avviati gli accertamenti del caso in quanto trovati privi di documenti.

