“Theatrum Mundi”, Antonella Cappuccio in mostra alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi

Dal 26 settembre al 30 novembre 2025, la Casa Museo Boncompagni Ludovisi ospita Theatrum Mundi, personale di Antonella Cappuccio, artista e scenografa di origine napoletana.

L’esposizione, curata da Maria Giuseppina Di Monte e Tiziano M. Todi, con la collaborazione di Marina Casadio, propone un viaggio affascinante tra arte, teatro e memoria.

In esposizione 16 grandi tele che ritraggono alcuni dei più celebri costumi teatrali e cinematografici realizzati dalla storica Sartoria Farani, eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.

Nei dipinti della Cappuccio, il costume è protagonista assoluto, da semplice oggetto di scena si trasforma in presenza viva, corpo evocato, identità sospesa nel tempo.

“Antonella Cappuccio – spiega Tiziano M. Todi – esplora il costume teatrale come un oggetto vivo, scollegato dai corpi che lo hanno abitato, capace di evocare identità passate e possibili”.

La pittura dell’artista, ricca di tensione emotiva e narrativa, dialoga con i costumi: ogni piega e dettaglio rivela storie e memorie del mondo dello spettacolo.

I costumi ritratti, vere e proprie icone della scena teatrale e cinematografica italiana e internazionale, hanno segnato epoche, incarnato rivoluzioni estetiche, e reso immortali i personaggi che li hanno indossati.

L’allestimento, presente nelle sale della Casa Museo, crea un percorso in cui si intrecciano arti visive, artigianato d’eccellenza e spirito scenico. Una mostra che valorizza la relazione tra gesto creativo e corpo scenico, tra pittura e costume, tra storia e contemporaneità.

La direttrice della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, Maria Giuseppina Di Monte, dichiara: “Sono lieta di inaugurare la mia direzione con una mostra che unisce molti fil rouge: i costumi e i dipinti di Antonella Cappuccio dialogano con gli arredi e gli abiti esposti nella Casa Museo, luogo pulsante di storia e vita vissuta, che oggi si attualizza per diventare patrimonio delle nuove generazioni”.

Info mostra

Casa Museo Boncompagni Ludovisi, Via Boncompagni 18, Roma

26 settembre – 30 novembre 2025

Ingresso: €6 intero | €2 ridotto | Gratuito secondo norma

Il biglietto include l’accesso alla mostra e alla Casa Museo

Orari: martedì–domenica, 9:00 – 19:30, ultimo ingresso ore 18:45

Chiuso il lunedì

Info e prenotazioni: https://direzionemuseiroma.cultura.gov.it/museo-boncompagni-ludovisi

Biglietti: portale.museiitaliani.it

Tel. 06 42824074

E-mail: dms-rm.museoboncompagni@cultura.gov.it

IG: @casamuseoboncompagniludovisi

FB: Casa Museo Boncompagni Ludovisi

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.