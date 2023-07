“This is Wonderland”: la magia di “Alice nel Paese delle Meraviglie” rivive al laghetto dell’Eur

Fino al 17 settembre 2023, nel suggestivo scenario del “Giardino delle cascate”, sarà possibile immergersi nella magica atmosfera del celebre romanzo “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”, scritto nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson, con lo pseudonimo di Lewis Carroll.

Per l’occasione, il famoso parco del laghetto dell’Eur rimarrà aperto ai visitatori -in via del tutto eccezionale- dalle ore 19:00 alle ore 01:00.

“This is Wonderland” è il nome di questo innovativo progetto, ideato dalla Lux Eventi che offre una nuova chiave di lettura di “Alice nel Paese delle meraviglie”, partendo dai seguenti interrogativi: “E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo?”.

Per questo motivo, i visitatori non dovranno seguire un percorso prestabilito ma avranno l’opportunità di diventare protagonisti attivi di quest’avventura, scegliendo tra diversi finali possibili.

“This is Wonderland” si estende su una superficie di quarantamila metri quadrati, immersa nel verde e suddivisa in diciotto aree tematiche che ospitano, al loro interno, installazioni luminose ed opere d’arte.

I visitatori potranno avventurarsi lungo i corridoi del labirinto di carte, cercando di non perdere il senso dell’orientamento; sfidare la regina di cuori ad una partita di scacchi oppure sperimentare la sensazione di volare, dondolandosi a ritmo di musica sulle altalene del Cappellaio matto.

Nella magica area del tè, oltre a festeggiare un “Buon non compleanno” con tè e pasticcini, sarà possibile scattarsi una divertente foto ricordo della serata. All’interno del percorso espositivo, è presente anche un’area di ristorazione a cui è possibile accedere, addentrandosi nel nebbioso mondo del Brucaliffo.

Segnaliamo che a quest’iniziativa hanno aderito oltre cento artisti di fama internazionale e provenienti da varie parti del mondo che

allieteranno il pubblico con le loro performances.

“This is Wonderland”

 QUANDO: fino al 17 settembre;

 DOVE: Giardino delle Cascate – Laghetto dell'Eur;

 ORARI: dalle ore 19:00 alle ore 01:00 (ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura):

 PREZZO: a partire da €10;

 CONTATTI: https://thisiswonderland.world/