This is Wonderland ritorna al laghetto dell’Eur con le avventure di Pinocchio

Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato dalla prima edizione – dedicata alla fiaba di “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll – ritorna il tanto atteso appuntamento con l’esperienza immersiva di “This is Wonderland”, frutto della creatività dell’agenzia Lux Eventi.

“Pinocchio – Back to Wood” è il nome di questa nuova favola dal vivo che, come suggerisce il titolo stesso, ruota intorno alle avventure dell’esuberante burattino nato dalla penna dello scrittore Carlo Collodi.

Anche quest’anno, il percorso espositivo sarà ospitato nella splendida cornice del giardino delle cascate del laghetto dell’Eur, su una superficie di oltre cinquantamila metri quadrati. La narrazione interattiva proposta da “This is Wonderland” coinvolge i visitatori in un’inedita interpretazione di questo celebre classico della letteratura per bambini.

Pinocchio, grazie ad un orologio che scandisce il tempo al contrario, potrà intraprendere un viaggio nel passato, per ritornare sui propri passi e comprendere così che, dai propri errori, si può sempre imparare.

Lungo il percorso, suddiviso in undici aree tematiche ed animato da grandi installazioni colorate, adulti e bambini avranno l’opportunità di vivere da protagonisti i capitoli più importanti di questa favola: dalla surreale esperienza nel paese dei balocchi fino alla disavventura con la balena. I visitatori potranno poi interagire con un enorme pinocchio di legno che sarà in grado di rispondere direttamente alle loro domande, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

All’interno del parco, tra un’attrazione e l’altra, è possibile rifocillarsi nell’area di ristorazione a tema oppure sperimentare un’esperienza culinaria memorabile all’interno di una mongolfiera.

Tante altre ancora sono le sorprese in serbo per il pubblico, come ad esempio: gli spettacoli inediti, realizzati da artisti di fama internazionale e le dimostrazioni dell’arte dell’artigianato ad opera di Mastro Geppetto.

DOVE : Giardino delle Cascate – Laghetto dell’Eur

: Giardino delle Cascate – Laghetto dell’Eur QUANDO: fino al 30 Settembre 2024

fino al 30 Settembre 2024 ORARI: dalle ore 18.00 alle ore 01.00 (ultimo ingresso: ore 23.45)

dalle ore 18.00 alle ore 01.00 (ultimo ingresso: ore 23.45) CONTATTI: https://thisiswonderland.world/

FAQ: https://thisiswonderland.world/faq/

