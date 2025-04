Tiberis cambia volto: la spiaggia sul Tevere diventa un parco aperto tutto l’anno

Alle prime luci del 14 aprile, tra il rumore dei decespugliatori e i passi decisi degli operai, ha preso il via la trasformazione di Tiberis, la spiaggia urbana nata nel 2017 sotto ponte Marconi, in un parco d’affaccio permanente sul Tevere.

Addio alla versione temporanea che per anni ha rappresentato un piccolo miracolo estivo per i romani, e benvenuto a un nuovo spazio che promette di vivere tutti i mesi dell’anno.

La bonifica delle piante infestanti è solo il primo passo di un intervento che coinvolgerà un ettaro e mezzo di superficie. Il progetto, è finanziato con 1 milione e 180mila euro stanziati per riqualificare e reinventare uno degli angoli più simbolici del rapporto tra Roma e il suo fiume.

Ma cosa diventerà Tiberis?

Non più soltanto lettini, ombrelloni e sabbia. Il progetto punta in alto: campi da beach volley rinnovati, area fitness, campo da bocce, panchine, area cani, nuovo punto ristoro e perfino una piazza a gradoni che diventerà agorà urbana per ospitare mercatini e eventi anche in inverno. Uno spazio che cambia pelle ma resta fedele alla sua anima popolare e accessibile.

E poi c’è la chicca: una pavimentazione in travertino “allagabile”, che potrà trasformarsi in una superficie d’acqua profonda fino a 50 centimetri. Una soluzione scenografica e innovativa, pensata per dare nuova vita al lungofiume e regalare momenti di refrigerio e bellezza.

Non mancheranno sistemi di videosorveglianza, nuova illuminazione e tutti i servizi che hanno accompagnato Tiberis sin dalle sue prime stagioni. L’obiettivo del Campidoglio è ambizioso: completare i lavori entro l’estate, così da offrire ai cittadini uno spazio rinnovato, sicuro e aperto a tutti.

La rinascita di Tiberis si inserisce in un disegno più ampio: quello dei parchi d’affaccio sul Tevere, finanziati con i fondi del Giubileo, come quello già inaugurato all’altezza del lungotevere delle Navi, o il primo tratto del Parco Tevere Roma Sud, in fase di realizzazione proprio accanto alla banchina di Tiberis.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.